شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار حزب الله يشعلون النار بشوارع بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل انصار حزب الله فى العاصمة اللبنانية بيروت النيران فى عدد من الشوارع التى تشهد مظاهرات اللبنانيين لليو مالتاسع، حسبما أوردت قناة العربية على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" .

يأتى هذا فى إطار الاشتباكات التى تجددت اليوم الجمعة بين أنصار حزب الله والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

ومن جانبها أكدت "سكاى نيوز" أن قوات مكافحة الشغب تدخلت للفصل بين الطرفين، ومنعت تفاقم الأحداث، فيما أفادت أن قوات الأمن اعتقلت عددا من أنصار حزب الله.

ومع دخول الحراك اللبناني يومه التاسع، نصب مئات المحتجين الخيام في الطرق الرئيسية، وأعاقوا الحركة لفرض حملة العصيان المدني ومواصلة الضغط على الحكومة للرحيل.

وأغلق متظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية ببيروت، وأحرقوا إطارات وعرقلوا حركة المرور، لكن الجيش أزال الإطارات وأعاد فتح الطريق فيما بعد.

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وعلى الطريق السريع الرئيسي الذي يربط شرق بيروت بغربها أقام متظاهرون خياماً وكان بعضهم ينامون على الطريق لمنع حركة المرور، حيث ولا يسمح إلا بمرور سيارات الإسعاف والمركبات العسكرية.

ولوح المتظاهرون لسائقي السيارات، الذين وصلوا إلى طريق مسدود يربط شرق بيروت بضواحيها الجنوبية، بلافتات تطلب منهم الصبر على الاحتجاجات كما صبروا مع الحكومة، بينما شهدت المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري في بعبدا ببيروت إجراءات أمنية استثنائية، الجمعة، مع انتشار العشرات من جنود الجيش اللبناني تحسبا لاندلاع احتجاجات جديدة في اليوم التاسع من الحراك الشعبي، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".