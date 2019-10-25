"حقوق الإنسان" العراقية: ارتفاع قتلى احتجاجات الجمعة إلى 21

العراق/ حسين الأمير /الخليج 365

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان العراقية، مقتل 21 متظاهر وإصابة 1779 آخرين، الجمعة، جراء أعمال عنف رافقت الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

وقالت المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن الضحايا سقطوا في مواجهات وقعت بين قوات الأمن وحماية المقرات الحزبية من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى.

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