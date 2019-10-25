مصادر: حكومة الحريري ترفض الاستقالة دون اتفاق مسبق

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

نفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الجمعة، وجود نية للاستقالة من جانب الحريري "قبل الاتفاق مع كافة الأطراف السياسية حول أسماء الوزراء في الحكومة المستقبلية".

وقالت المصادر، للأناضول، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الاستقالة بدون اتفاق مسبق على حكومة جاهزة "مستبعد‎".

جاء ذلك عقب انتهاء لقاء "مفاجئ" بين الحريري، والرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري بعبدا، حيث ألمحت وسائل إعلام محلية أن الحريري زار عون لتقديم استقالته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.