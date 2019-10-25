سوريا..مقتل امرأتين وإصابة 5 مدنيين بهجوم للنظام على إدلب

إدلب/ الخليج 365

قُتلت امرأتان وأصيب 5 أشخاص، الجمعة، جراء قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري على أماكن مأهولة بالمدنيين داخل منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب.

وشنت قوات النظام، هجمات على مناطق "بداما" و"كفرنبل" و"كفرسجنة" و"حيش" و"معرة حرمة" و"أرينبة".

وقالت مصادر في الدفاع المدني بإدلب (الخوذ البيضاء)، للأناضول، إن الهجمات على "بداما" أسفرت عن مقتل امرأتين وإصابة 5 مدنيين.

من جهة أخرى، قال المرصد الطيران التابع للمعارضة السورية المسلحة، إن مقاتلات روسية قصفت قرى "حزارين" و"معرزيتا" و"بليون" و"معرة حرمة" في إدلب، و"الكبينة" في اللاذقية.

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والخميس، استهدف النظام سوقًا في قرية الجانودية التابعة لمدينة "جسر الشغور"، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 17 مدنيًا.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.