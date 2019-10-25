المبعوث التركي إلى العراق: نريد الاستقرار والنمو للعراق

أفيون قره حصار/ الخليج 365

قال مبعوث الرئيس التركي إلى العراق ويسل أر أوغلو، الجمعة، إن تركيا تريد الاستقرار وإنهاء الصراع وتحقيق النمو في العراق.

تصريح أر أوغلو، جاء لدى قيامه بجولة في مسقط رأسه ولاية أفيون قره حصار غرب البلاد، حول الاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن العراقية.

وأوضح المبعوث التركي أن بلاده نفذت مشاريع تعاون إسراتيجية مع العراق، قائلا "نحن نرغب في تنمية العراق ككل".

وأضاف "أكدنا أننا سنقدم كافة أشكال الدعم للعراق في سبيل تحقيق النمو فيه".

واستدرك "لكن للأسف، (القوى) الأجنبية تتسبب باضطرابات في الشؤون الداخلية للعراق، فهم لا يريدون استقراره، بينما نحن نريد الاستقرار له وإنهاء الصراع، وتوجيه الأهداف إلى تحقيق التنمية".

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وأكد أر أوغلو ضرورة توخي العراقيين الحذر من عمليات تحريض القوى الخارجية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "مفوضية حقوق الانسان" العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) إنها وثقت مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة قرابة ألف من المتظاهرين وأفراد الأمن في الاحتجاجات التي تعم بغداد ووسط وجنوبي البلاد.

ويشهد العراق مؤخرا، مظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات تطالب بمحاربة الفساد وتقديم الخدمات للشعب.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.