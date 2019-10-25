المجر: المنطقة الآمنة تأسست شمالي سوريا عبر "نبع السلام"

بودابست/ الخليج 365

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الجمعة، إن المنطقة الآمنة تأسست شمالي سوريا عبر عملية نبع السلام.

حديث أوربان جاء في اللقاء الأسبوعي مع الإذاعة الرسمية، تحدث فيها عن عملية نبع السلام التركية شمال شرق سوريا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عودة أكثر من 3 ملايين سوري يقطنون في تركيا إلى بلادهم تصب في مصلحة المجر.

وأوضح أن "اللاجئين أما سيتوجهون إلى سوريا أو إلى أوروبا، وكان لا بد من إرساء الاستقرار عسكريا في تلك المنطقة من أجل إتاحة فرصة عودة اللاجئين إلى سوريا أي إلى ديارهم، وحسب ما فهمت فإن هذا قد تم إنجازه وتأسست المنطقة الآمنة".

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وأعرب أوربان عن عدم رغبة المجر في وصول السوريين إلى حدود بلاده أو حدود كرواتيا، عبر اليونان ومنطقة البلقان بعد خروجهم في طريق الهجرة إلى أوروبا.

ودعا رئيس وزراء المجر الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المادي من أجل بناء مدن في المنطقة الآمنة التي ستؤسسها تركيا.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.