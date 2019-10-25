رئيسا أركان تركيا وروسيا يبحثان الوضع الأمني في سوريا

أنقرة / باريش غوندوغدو/ الخليج 365

بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية، الفريق أول يشار غولر، مع نظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف الوضع الأمني في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين المسؤولين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، الجمعة.

وأشار البيان أن غولر و جيراسيموف، تناولا خلال الاتصال التطورات اليومية في سوريا.

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والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.