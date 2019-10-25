أمن الدولة تحذر من دعوات تطلقها “جهات مشبوهة”

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت رئاسة أمن الدولة الشباب من “خطر الجهات المشبوهة”، مؤكدةً أنه “قد يصل لتهديد أمن الوطن”، داعيةً المواطنين للحذر من الدعوات العامة والخاصة المرسلة من قِبل جهات مشبوهة.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة في فيديو توعوي أن الأحداث التي حصلت السنوات الماضية، أثبتت أن ثمة جهات تتربص بشباب الوطن في الداخل والخارج لتجنيدهم ضد دينهم ووطنهم.

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وأكدت أن الشباب هم المحرك الرئيس لمعظم الأنشطة في المجتمع، ولهذا تسعى جهات كثيرة ومختلفة لاستقطابهم وتوظيفهم باستخدام أساليب متنوعة، بغرض تحقيق مصالحها.

وذكرت أن تابعين لبعض هذه الجهات قد يتربصون بالمواطن ويتقربون منه لإثارة قضايا مختلفة، وقد يقومون بدعوته إلى مناسبات مختلفة بعيدة عن ثقافة المجتمع، وانتهازها كفرصة للنيل من الدين والوطن.

ودعا أمن الدولة إلى تجاهل هؤلاء الأشخاص، والابتعاد عنهم، وعدم تلبية دعواتهم، وفي حال الشعور بالخطر من قِبلهم دعت لتبليغ الجهات الأمنية.