“قياس” يوضح موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

صحيفة الخليج الالكترونية أوضح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى للبنين والبنات لعام 1441هـ. وقال المركز إن إعلان نتائج الاختبار سيكون في يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، معرباً عن تمنياته للجميع بالتوفيق. انشر الخبر :

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