العثور على “مفقود رغبة” متوفى

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جمعية “غوث” للبحث والإنقاذ، العثور على المواطن تركي متعب العيتبي، الذي فُقد بعد خروجه من محافظة شقراء باتجاه مدينة الرياض.
وكانت الجمعية والجهات الأمنية قد بُلغت بفقدان العتيبي أول أمس (الأربعاء)، حيث توصلت جهود البحث والتحري أن آخر برج التقط إشارة هاتفه المحمول كان بمركز رغبة التابعة لمحافظة ثادق قبل أن ينقطع الاتصال به.
وتمكنت الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ من العثور على سيارة العتيبي أمس، قبل أن ينجح ذووه صباح اليوم (الجمعة) في العثور عليه لكنه كان قد فارق الحياة.
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