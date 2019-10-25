السياح يتوافدون لوداع صخرة أولورو في قلب الصحراء الأسترالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافد مئات السياح للمرة الأخيرة إلى موقع أولورو في قلب الصحراء الأسترالية عشية حظر تسلق هذه الصخرة المهمة للشعوب الأصلية المعروفون باسم «أنانجو».

واعتباراً من السبت، سيمنع نهائياً تسلق هذه الصخرة الضخمة المقدسة لدى الشعوب الأصلية، بطلب من مالكيها شعب أنانجو الأصلي، حيث انتظر مئات الأشخاص الجمعة لساعات للسماح لهم بمباشرة التسلق الذي كان ممنوعاً حتى الساعة العاشرة صباحاً بسبب هبوب رياح قوية، ويتزامن قرار المنع السبت مع الذكرى الرابعة والثلاثين لتسليم الشعوب الأصلية ملكية هذا المتنزه.

وأعلنت هيئة متنزهات أستراليا (أستراليا باركس) أنها ستتابع طوال النهار أحوال الطقس لمعرفة إن كانت تسمح بتواصل عملية التسلق.

ويعتبر الكثير من السياح أن تسلق أولورو المعروف أيضاً «آيرز روك» هي من الأمور التي يلزم فعلها عند زيارة أستراليا.

وقرر شعب أنانجو الأصلي الذي يقدس هذا الموقع منذ عشرات آلاف السنين، منع تسلق الصخرة، معتبراً أنها «موقع مهم للغاية، وليس متنزهاً ترفيهياً»، وخلال الأشهر الأخيرة، توافد السياح إلى الموقع بغية زيارته قبل دخول قرار المنع حيز التنفيذ.

وبين حزيران / يونيو 2018 وحزيران / يونيو 2019، زار أكثر من 395 ألف شخص متنزه أولرو-كاتا الوطني، أي بزيادة نسبتها 20 % مقارنة بالسنة السابقة بحسب «أستراليا باركس»، وقد تسلق 13 % منهم فقط صخرة أولورو.