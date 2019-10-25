شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة ماسة بـ 1,8 مليون دولار من معرض ياباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث الشرطة اليابانية عن ماسة يبلغ وزنها 50 قيراطاً وقيمتها 1,8 مليون دولار، سرقت من معرض للمجوهرات في يوكوهاما.
وقال ناطق باسم الشرطة: «تقدّر قيمة الماسة المسروقة بحوالي 200 مليون ين، ونعتقد أنها أخذت من الواجهة التي كانت معروضة فيها».
وجرى تقديم هذه القطعة النادرة خلال معرض تجاري في مركز «باسيفيكو» للمعارض في يوكوهاما، إحدى ضواحي طوكيو.
ووفقاً لمحطة «إن إتش كيه» العامة، تنبّه موظف لسرقة الماسة في وقت متقدم من يوم الخميس، كما أنه لاحظ أن الواجهة التي كانت معروضة فيها قطعة المجوهرات لم تكن مقفلة.
ويبدو أن هذه الماسة التي تملكها شركة يابانية هي القطعة الوحيدة المسروقة من المعرض الذي لم يُعلّق بسبب السرقة، ويختتم فعالياته الجمعة.
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