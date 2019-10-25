«جوكر» يجعل سلالم برونكس قبلة للسياح من العالم بأسره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جعلت بضع خطوات راقصة ليواكين فينيكس، في فيلم «جوكر»، السلالم التي تربط بين جادتي شكسبير وأندرسون، في حي برونكس النيويوركي، قبلة للسياح الذين باتوا يتوافدون إليها من العالم بأسره.

وقال السائح الفرنسي الشاب، نوا انجينوست: «هذا أمر لا يصدق. أنا أعشق منذ صغري كل ما يتعلق بباتمان، وأنا في غاية السعادة لأني أتيت إلى هنا، لكنه لم يسبق لي أن زرت أياً من مواقع التصوير».

واستغل المراهق فرصة تمضية عطلة في نيويورك مع والده لزيارة موقع تصوير مشهد الرقص «التاريخي» بالنسبة إليه، ليلتقط صوراً، ويصور مقاطع ويحمّلها عبر «إنستجرام».

ويقف السياح أحياناً في طوابير لالتقاط صور قرب المصباح الذي يظهر في ملصق الفيلم، وفي الخلفية سلالم الطوارئ التي تشتهر بها نيويورك، ويحمل أحد الجدران رسماً جرافيتياً لوجه جوكر الأبيض، عدو باتمان اللدود.

وقالت الروسية الشابة تاسولا سيبالوس، المقيمة في ميامي «الموقع أجمل مما هو عليه في الفيلم. أعشق عندما يصور المخرجون في أماكن فعلية. فعادة يصورون في استوديوهات، مثل وارنر براذرز، لكن هنا المكان حقيقي، ويمكننا أن نأتي ونلمس الأرض»، وقد خاب ظنها فقط بسبب حشود المعجبين بالفيلم، ما يصعّب عملية التقاط الصور.

لكن هذا التدفق السياحي لا يعجب كل سكان الحي، فمع دراجته الهوائية البيضاء يحاول إليوت رايلاسي أن يعطل عمداً عمليات التقاط الصور.

وأوضح الشاب «أنا أسكن هذا الحي، وأبذل قصارى جهدي للدفاع عنه، لقد شكّل ذلك صدمة بالنسبة إلينا، لأنها المرة الأولى التي يسلط الضوء فيها على برونكس فجأة، وقد بدأ عرض الفيلم وفي أقل من أسبوع بدأ الناس يتوافدون لزيارة أحد أسوأ أحياء» المنطقة.

وأضاف متأسفاً «في نيويورك عندما يبدأ حي بجذب السياح فهو يستقطب المقاولين العقاريين أيضاً، الذين يبدأون بتشييد الأبنية الفخمة البعيدة المنال بالنسبة إلينا»، أما فرانكي استاسيو الذي يقيم في الجهة المقابلة من الشارع، فأكد أن هذه الحركة إيجابية «للحي الذي يصبح أكثر قدرة على جذب» الزوار.