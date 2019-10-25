توقع مرور إعصار مداري «نادر» بأجواء مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، من كتل سحابية عملاقة تقترب من الأجواء المصرية، مؤكدة أنها ستؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مصر، الجمعة والسبت، فيما قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن صورة «ناسا» تشير إلى توقع إعصار مداري «نادر» في بعض مناطق مصر، ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرقي مصر، قد تصل أيضاً إلى أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن. وتابعت: «من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت، إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي».

وطالب مجلس الوزراء المصري المواطنين الخميس، بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة. وقال بيان صادر عنه إنه «يناشد المواطنين بالتزام المنازل الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا، ومدن القناة وشمالي ووسط سيناء، حرصاً على سلامتهم ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة، الجمعة».

وتابع: «تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت، على أن تكون ذروتها الجمعة، حيث من المتوقع أن يستمر تكوّن وتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمالي ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمالي الصعيد، وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين».