شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابتين بالكوليرا فى الخرطوم للمرة الأولى منذ ظهور المرض بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" فى السودان، تسجيل حالتى إصابة بمرض الكوليرا، فى ولاية الخرطوم بالسودان، للمرة الأولى منذ ظهور المرض فى أغسطس الماضى، فى ولايتى النيل الأزرق (جنوب السودان)، وسنار (شمال النيل الأزرق).

وتفقد وزير الصحة السودانى اليوم الجمعة، مستشفى أم درمان التعليمn، فى مدينة أم درمان (شمال غرب العاصمة الخرطوم)، بعدما تأكد إصابة حالتين فيها بالكوليرا، وأكد استعداد المستشفى لاستقبال أى حالات جديدة مصابة بالمرض، فى وقت أكد مكتب "أوتشا" فى السودان، فى تقرير نشره اليوم، وصول الكوليرا إلى ولاية الخرطوم، حيث أبلغ عن حالتين، مما رفع العدد الإجمالى للحالات فى السودان إلى 323 حالة، بما فى ذلك 10 حالات وفاة.

وأكد وزير الصحة السودانى ضرورة إضافة الكلور إلى مياه الشرب، إلى جانب الاهتمام بتنظيف الخضر والفواكه، وغسل الأيادي، ومعالجة المياه، والتخلص السليم من النفايات والذباب، مشيرا إلى توفر الأدوية والكوادر الطبية بكل مستشفيات الخرطوم.

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وأشار إلى أن عنبر العزل فى مستشفى أم بدة (فى مدينة أم درمان) سيكون جاهزا الأسبوع القادم.

من جهته، أكد المدير العام لوزارة الصحة فى ولاية الخرطوم الدكتور أسامة عبد الرحيم تجهيز 6 غرف عزل بعدد من مستشفيات الولاية، استعدادا لعزل المصابين بمرض الكوليرا، والحد من انتشاره.