





اسماء السيد - دبي: تجري في دبي في الإمارات العربية المتحدة بطولة "فيرست غلوبال" العالمية للروبوتات والذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وافتتحت البطولة مساء الخميس في دبي، وتحمل شعار "حماية المحيطات" والتي تستمر حتى الأحد. وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الفرق المشاركة تتنافس على "تطوير روبوتات لتنظيف ملايين الأطنان من الملوثات في المحيطات". ويشارك في البطولة أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطولة للروبوتات والذكاء الاصطناعي في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.