دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نشرت أمازون نتائجها المالية عن الربع المالي الثالث والذي تظهر فيه عائدات إجمالية بنحو 70 مليار دولار منها أرباح صافية بنحو 2.1 مليار دولار.

كالعادة أمازون تنفق بشكل كبير على تحسين خدماتها لذا لا يمكن أن نأخذ برقم صافي الأرباح كمؤشر فعلي عن أداء الشركة. وهذا الربع كان متراجعاً بنحو 26% عن نفس الربع من العام الماضي.

وأنفقت أمازون مليارات الدولارات على تحسين خدمة الشحن خلال يوم واحد لهذا كانت أرباحها متراجعة بشكل ملحوظ.

مازال قطاع الخدمات السحابية AWS يحقق للشركة عائدات كبيرة، وبالرغم من تراجعه قليلاً عن نفس الربع من العام الماضي، إلا أنه حقق 9 مليار دولار للشركة.

Advertisements

أما عائدات الشركة من الاشتراكات مثل برايم وغيرها فقد بلغت 5 مليار دولار بنمو 34%.

وفي هذا الربع شهدت الشركة نمواً في العائدات بنحو 24%، وخلال الأشهر الستة الماضية أنفقت الشركة 1.6 مليار دولار لتوسيع خدمة الشحن خلال يوم واحد. ومن المتوقع أن تنفق أيضاً 1.5 مليار دولار قبل نهاية السنة ليتجاوز ما أنفقته هذا العام 3 مليار دولار على هذه الخدمة فقط.

تتوقع أمازون أن تنمو عائداتها الإجمالية في الربع القادم لتتراوح ما بين 80-86.5 مليار دولار.

التدوينة تراجع أرباح أمازون إلى أكثر من ملياري دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.