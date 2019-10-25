دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

بدأ فيس بوك يظهر أيقونة وقسم خاص عبر تطبيقها الرسمي لبعض المستخدمين تعرض من خلالها الأخبار من أبرز وأهم وسائل الإعلام وبمختلف الاهتمامات.

تدعى الخدمة الجديدة ببساطة Facebook News وهي متاحة لبضعة آلاف من المستخدمين داخل الولايات المتحدة فقط حالياً، وتعرض الأخبار من صحف ومواقع أمريكية شهيرة مثل وول ستريت جورنال وبلومبيرغ و BuzzFeed.

كشفت الشركة أنها ستدفع رسوماً مالية لبعض وسائل الإعلام لنشر محتواها ضمن الخدمة. وستعين فيس بوك محررين بشريين لاختيار وتجميع الأخبار لعرضها كما تفعل آبل مع تطبيق الأخبار خاصتها.

وتعرض الخدمة قسم خاص يدعى Today’s Stories يعرض أبرز المستجدات خلال اليوم وفيها الأحداث الهامة فقط، وكالعادة توفر فيس بوك إمكانية تخصيص القسم ليعرض الأخبار من المجالات التي تهمك فقط كالمال والأعمال أو الرياضة بعيداً عن السياسة والترفيه مثلاً.

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لم تكشف فيس بوك عن عدد وسائل الإعلام والمواقع المشاركة في الخدمة، لكنها أفادت أنها تضيف المزيد دورياً. وتحاول الملائمة ما بين الأخبار العامة العالمية والمحلية أو حسب موضوعات الاهتمام.

وبالطبع تضع فيس بوك مجموعة من القيود والإرشادات التوجيهية التي يجب على وسائل الاعلام الالتزام بها حتى تدرج محتواها في الخدمة من أهمها عدم نشر المحتوى المضلل وخطاب الكراهية.

التدوينة فيس بوك تختبر خدمة الأخبار رسمياً عبر قسم خاص بها ظهرت أولاً على عالم التقنية.