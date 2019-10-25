شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الداخلية: إصابة 68 فردا من القوات الأمنية فى التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إصابة 68 فردا من القوات الأمنية فى التظاهرات التى انطلقت اليوم فى بغداد وعدد من المحافظات.
وقال خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، نشيد بدور الإعلام الوطنى بنقل أحداث التظاهرات، مؤكدا أن القوات التى تعاملت مع المتظاهرين هى قوات حفظ القانون حصرا وهناك تعاون كبير معهم، ما ساعدنا بتشخيص المندسين.
وأضاف المحنا، أن الإصابات فى صفوف القوات الأمنية بلغت 68 إصابة، لافتا إلى أن الوزارة لا تتدخل فى تحديد أى مكان للتظاهر ومهمتها حماية المتظاهرين فى أى مكان من محافظات البلاد.
وبدء المواطنون العراقيون منذ مساء أمس الخميس، بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ليصلوا، صباح اليوم الجمعة، إلى آلاف المتظاهرين، لتنطلق تظاهرة كبيرة فى الساحة والمناطق القريبة منها للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة.
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