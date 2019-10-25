"نصر الله": الفراغ فى السلطة بلبنان خطير للغاية وسيؤدى للفوضى والانهيار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله عن انزعاجه من لجوء بعض المتظاهرين للسب والقذف، مؤكدا أنه يمتلك معلومات ومعطيات عن أن بعض القوى تطالب بالسب فى التظاهرات.

وأكد نصر الله فى كلمة له للمتظاهرين اللبنانيين، اليوم الجمعة، أن هذا الحراك الشعبى عابر للطوائف والمناطق ويعبّر عن آلام الناس، مشيرا إلى أن حزب الله حال قرر المشاركة فى الحراك سيتخذ مساراً آخر ومصلحة الحراك أن يبقى بعيداً عن الأحزاب

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وأوضح حسن نصر الله أن الفراغ فى السلطة بالدولة اللبنانية خطير للغاية على البلاد، وذلك فى ظل الوضع الاقتصادي الصعب والمأزم داخل الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن الفراغ سيؤدى إلى الفوضى والانهيار فى لبنان وانهيار كافة المؤسسات.

وشدد على أن الحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب وبلا أي عجز مالى، وهذا إنجازاً ليس صغيراً بل هو مهم جداً، مضيفا "لا أذكر أنه في تاريخ أي حكومة لبنانية صدر هذا الكم من القرارات مع تحديد جداول زمنية وهو إنجاز للحراك، فيما بعض من يقول إنه يقود الحراك الشعبي يسخف إنجازات الحراك".