مصارف لبنان تواصل الإغلاق السبت على وقع المظاهرات

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية مواصلة إقفال البنوك، السبت؛ "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".

الإعلان جاء في بيان لمدير الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف جورج أبي صالح حصلت الخليج 365 على نسخة منه.

وتغلق المصارف اللبنانية أبوابها منذ الجمعة الماضي على وقع احتجاجات عارمة تشهدها البلاد.

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ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم.

التحركات جاءت كردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق واتساب، ما اعتبره المحتجون "القشة الذي قسمت ظهر البعير".

ومنذ يوم الجمعة الماضي أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.