فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365



توافد مئات الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مئات المتظاهرين يتوافدون نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.



وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم " أسرانا - أقصانا - قادمون".



وقال فوزي برهوم، الناطق باسم "حماس"، في بيان:"إن هذا الصمود الأسطوري والإصرار على المشاركة الفاعلة تأكيد أن أهلنا في غزة مصممون على خوض معركتهم مع العدو الصهيوني بكل قوة وإلى أبعد مدى؛ دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم، وكسرا للحصار".



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وأضاف:" هذه الجمعة تعكس مدى تجذر هذه القضايا في وجدان أبناء شعبنا، ومدى استعدادهم لخوض كل المعارك من أجل هذه القضايا المقدسة".

وتابع:" بعزيمة وإرادة الجماهير الثائرة ومن خلفها المقاومة الباسلة التي استطاعت كسر معادلات العدو قادرة على الوقوف في وجه الاحتلال وانتهاكاته واعتداءاته بحق أسرانا البواسل وأقصانا، ستبقى هذه القضايا على رأس أولوياتنا، وحافزاً للاستمرار في النضال والمقاومة حتى التحرير ".



ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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