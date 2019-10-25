متظاهرو بغداد يلقون القبض على مطلق نار على قوات الأمن

بغداد (العراق) / أمير السعدي / الخليج 365
قال تلفزيون العراقية المملوك للحكومة إن متظاهرين احتجزوا شخصاً متسللاً بين المحتجين كان يطلق النار على أفراد الأمن اليوم الجمعة في العاصمة بغداد.
وذكرت القناة في نبأ تابعته الخليج 365، أن المتظاهرين احتجزوا شخصاً قام بإطلاق العيارات النارية على القوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد.
وأضافت أن المتظاهرين سلموا الشخص المحتجز إلى قوات الأمن.
ووفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان (تابعة للبرلمان) فإن حصيلة أعمال عنف رافقت احتجاجات بغداد اليوم بلغت قتيلين اثنين و67 جريحا وأكثر من 109 حالة اختناق بسبب التدافع والغاز المسيل للدموع.
ووقعت مصادمات بين المتظاهرين وأفراد الأمن على جسر الجمهورية عندما حاول المحتجون عبوره الوصول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين فضلا عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لإبعاد المحتجين.
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