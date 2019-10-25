الداخلية العراقية: إصابة 60 عنصر أمن خلال تظاهرات الجمعة

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.



وقال الناطق باسم الوزارة، خالد المحنا، في حديث متلفز تابعته الخليج 365، أن "أكثر من 60 منتسبا من القوات الأمنية أصيبوا خلال تظاهرات الجمعة لغاية الآن".

وشدد على ان "أعمال العنف ليست من مصلحة الجميع".

وأكد المحنا ان "القوات الأمنية واجبها حماية المتظاهرين".

Advertisements

وأوضح، أن "قوات حفظ القانون لا تحمل الأسلحة النارية فقط الستر الواقية والعصي ومدربين على كيفية التعامل مع هذه الحالات".

ودعا المحنا "المتظاهرين الى إبلاغ القوات الأمنية عن أي حالة تثير الشك والريبة".

وانطلقت، منتصف ليل الخميس الجمعة، الموجة الجديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.