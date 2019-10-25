إصابات إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة شمالي الضفة

نابلس / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرة بلدة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن العشرات من المشاركين بالمسيرة أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا. بدورهم رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

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وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



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