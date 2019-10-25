تعليم جازان يعلن عن وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور

صحيفة الخليج الالكترونية

تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن توفر عدد ( 147 ) وظيفة شاغرة على لائحة بند الأجور فئة (أ) بمسمى (عامل/ـــة خدمات ، عامل/ـــة خدمات مع مرافقة ، سائق /ــــة مراسل/ـــــة مكتبي) وفق الاحتياج .

وبيّن مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ محمد الشريف أن الوظائف سيتم شغلها من المتقدمين والمتقدمات من الجنسين على موقع وزارة الخدمة المدنية (ساعد)، والتقديم على موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على الرابط

‏(‪https://es.je.gov.sa/SJA.aspx ‬ ).

مضيفاً أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/02/1441هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء في تمام الساعة 12.30ظهراً حسب الشروط التالية :

1. أن تنطبق على المتقدم /ـــــة شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية .

أن يكون المتقدم /ـــــة مسجل / ــــة في موقع الخدمة المدنية (ساعد) ويكون حاصل /ــــة على مؤهل ثانوية عامة فما دون . أن يكون المتقدم /ـــــة مسجل / ــــة في موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان . أن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاماً لوظيفة عامل في مدارس البنات ويكون (متزوجاً) وأن لايقل عمره عن(25) عاماً لمدارس البنين. أن يكون المتقدم /ـــــة حسن السيرة والسلوك . أن يكون المتقدم /ـــــة لائق صحياً (يجتاز الفحص الطبي) . أن يكون المتقدم /ـــــة ليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية . سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم /ـــــة عن العمل . أن يكون المتقدم /ـــــة لديه رخصة سياقة سارية المفعول (لوظائف السائقين) . ضرورة تحديد مقر الإقامة عند تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني لدى الإدارة ، على أن يكون داخل النطاق الجغرافي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، المحافظة التي يتبعها لمقر سكنه . اجتياز المتقدم /ـــــة المقابلة الشخصية بعد المفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة التي سيحدد موعدها بعد انتهاء فترة الإعلان . سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات .