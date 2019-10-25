"مظاهرة صباحية" في بغداد.. وقوات الأمن ترد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المظاهرات بدأت صباح الجمعة في بغداد - صورة من احتجاجات سابقة

وأفادت مصادرنا أن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين من الساحة.

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واستؤنفت مساء الخميس في العراق التظاهرات المناهضة للحكومة، قبيل تظاهرات مرتقبة يقودها أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وليل الخميس، استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، التي تضم عدة مقار رسمية ودبلوماسية، حسبما أفاد شهود.

وسمعت أصوات عالية يرجح أنها لإطلاق لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حيث يكمل متظاهرون موجة احتجاجات بدأت مطلع شهر أكتوبر الجاري.