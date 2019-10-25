وأفادت مصادرنا أن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين من الساحة.
أخبار ذات صلة
واستؤنفت مساء الخميس في العراق التظاهرات المناهضة للحكومة، قبيل تظاهرات مرتقبة يقودها أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.
وليل الخميس، استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، التي تضم عدة مقار رسمية ودبلوماسية، حسبما أفاد شهود.
وسمعت أصوات عالية يرجح أنها لإطلاق لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حيث يكمل متظاهرون موجة احتجاجات بدأت مطلع شهر أكتوبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر "مظاهرة صباحية" في بغداد.. وقوات الأمن ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.