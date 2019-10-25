شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لحضور أمير الكويت حفل زفاف فى أول مناسبة اجتماعية له بعد رحلة علاجه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع "تويتر"، فيديو لحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الخميس لحفل زفاف أحد المواطنين، كأول مناسبة اجتماعية يحضرها منذ رجوعه من رحلة علاجه.
ويظهر أمير الكويت فى الفيديو أثناء دخوله صالة الفرح واستقباله، وسط ترحيب كبير من قبل الحضور الذين استقبلوه عند مدخل الصالة مع تواجد لعدد من وسائل الإعلام المحلية.
وعاد الشيخ صباح إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة في الـ 16 من الشهر الجاري بعد تعافيه، حيث شهدت الأوساط الرسمية والشعبية احتفالات كبيرة بعودته.
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