شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سعودى: مغردون يتداولون فيديو لتحطيم مجهولين تماثيل عملاقة بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "صدى" السعودي أنه تم تداول فيديو على موقع "تويتر" لتحطيم أحد التماثيل العملاقة التي تم تدشينها في افتتاح موسم الرياض الترفيهي، لافتا أنه تصرف غير مقبول ولاقى هذا التصرف الخارج عن القانون استنكارًا واسعًا.

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ويقول المغردون إن مجهولين حطموا التمثال في المكان الذي وضع فيه بعد عرض الافتتاح دون معرفة دوافعهم، مستنكرين هذ التصرف ووصفوه بالخارج عن القانون واعتبروه تعدياً على الممتلكات العامة .

وكتب أحد المغردين "الله يشفيكم تراها مو أصنام وما في أحد جالس يصلي لها لا تشبكون الأمور ببعض الله يسعدكم كافي تخلف التماثيل صارت عندكم أصنام".