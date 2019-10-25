شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 عناصر موالون لداعش فى الدار البيضاء بالمغرب وبحوزتهم أسلحة نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر لمراسل "العربية" فى المغرب، بتنفيذ المصالح الأمنية المغربية "عملية أمنية كبيرة"، لمحاربة الإرهاب، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، فى مدن الشاون ووزان فى شمال البلاد، وفى منطقة اسمها طماريس، فى مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب.

وأكدت مصادر العربية، اعتقال 6 عناصر متطرفون موالون لتنظيم داعش الإرهابي.



داعش

ونفذت القوات الخاصة للشرطة المغربية، هجوماً على ما يسمى بـ "بيت آمن"، للموالين لتنظيم داعش الإرهابى، فى منطقة طماريس فى مدينة الدار البيضاء.

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وفى محجوزات العملية الأمنية، أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين للصيد ومسدس، إضافة إلى 9 قطع من الأسلحة البيضاء.

كما عثرت المصالح الأمنية المغربية على 13 كيساً، من المواد المشتبه فى استعمالها فى صناعة المتفجرات، ومواد سائلة مشبوهة، وسيجرى نقل المواد للمختبر لمعرفة مكوناتها بالتدقيق العلمي.

وحجزت الشرطة المغربية معدات غوص فى البحر، من النوع المتطور، وعثرت على مطبوع ورقى لمبايعة تنظيم داعش الإرهابي، وعلى رايتين اثنتين لداعش.

وفى البيت الأم للخلية الإرهابية الموالية لداعش، حجزت الشرطة أموالاً بالعملات المغربية والأوروبية أى اليورو وبالدولار الأمريكى.