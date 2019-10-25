شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: وصول 900 لاجئ سورى لمخيم بردارش بالعراق على متن 45 حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وعلى لسان المتحدث باسمها أندريه ماهيسيتش إن أكثر من 900 لاجئ سورى وصلوا الليلة الماضية إلى مخيم بردارش فى العراق على متن 45 حافلة؛ ليصل عدد سكان المخيم إلى حوالى 9700 لاجئ.



وأشار ماهيسيتش- فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الجمعة إلى أنه -وحتى الآن -عبر أكثر من 10 آلاف لاجئ سورى الحدود إلى العراق؛ بحثا عن الأمان، وذلك على خلفية العمليات العسكرية فى شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن حوالى 75 % من جميع اللاجئين المسجلين هم من النساء والأطفال.

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وأوضح أن أكثر من ربع عائلات اللاجئين هى أسر ترأسها نساء، منوها إلى أن القادمين يشملون أيضا أطفالا غير مصحوبين بذويهم.

وأكد ماهيسيتش أن المنظمة الدولية تواصل -والشركاء- تقديم المساعدات المنقذة للحياة للاجئين الوافدين، مشددا على أهمية إتاحة حرية التنقل، وأن تظل الحدود مفتوحة أمام المدنيين الراغبين فى الفرار؛ بحثا عن الأمان، وأن المفوضية تعمل مع سلطات إقليم كردستان فى العراق؛ لأجل الاستجابة للتدفق الأخير.



وأضاف أن مخيم بردارش الموجود فى محافظة دهوك بالعراق جاهز لاستقبال مايصل إلى 11 ألف شخص ، وأنه تم تحديد مواقع أخرى قريبة لإيواء المزيد من اللاجئين الوافدين حديثا، مشيرا إلى أن هناك حوالى 230 ألف لاجئ سورى موجودين فى العراق بالفعل، لافتا إلى أنه فى الوقت ذاته تم تشريد حوالى 180 ألف شخص فى جميع أنحاء شمال شرق سوريا، وغالبيتهم من النساء والأطفال.



ونوه ماهيسيتش إلى أن المنظمة تقدر احتياجاتها التمويلية الإضافية الأولية داخل سوريا بمبلغ 31.5 مليون دولار، وذلك ضمن النداء الحالى لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا.