بوتين يشيد بتقدم مسار التجربة الديمقراطية فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتقدم مسار التجربة الديمقراطية فى تونس قائلا "تونس حققت انجازات تجاوزت الربيع العربى، وبأخف الاَضرار نجحت فى الحفاط على تماسك مؤسسات الدولة ".

وتعهد - خلال افتتاح المنتدى الاقتصادى الإفريقى الروسى بمدينة سوتشى الروسية - بتوطيد علاقات الشراكة الثنائية بين تونس وروسيا، قائلا " علاقتنا تتجاوز الـ 60 عاما وسنستثمرها فى تحقيق التقدم " .

وقد التقى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ببوتين على هامش المنتدى- الذى حضره رؤساء عدد من الدول الافريقية، إلى جانب مشاركين من روسيا، ووفود البلدان الأفريقية، وثمانى جمعيات، ومنظمات إقليمية كبيرة- ليتجاوز عدد المشاركين فى المنتدى والقمة عشرة آلاف شخص، وفق مصادر إعلامية روسية.

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