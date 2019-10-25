طرح سلسلة هواتف آيفون 11 في مصر غدًا

كتب - محمد علاء الدين:
كشف إيهاب مدحت، نائب رئيس شركة تريد لاين، الموزع المعتمد لمنتجات آبل الأمريكية في مصر، عن اعتزام الأخيرة طرح أحدث سلسلة هواتفها الذكية بالسوق المصرية وهي: آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس.
جاء ذلك علي هامش المائدة المستديرة التي عقدتها تريد لاين اليوم الخميس.
وقال مدحت إنه سيتم طرح الأجهزة للبيع بداية من غد الجمعة في متجر الشركة بمول العرب بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد معدلات حجز جيدة على شراء الهواتف الجديدة.
وأضاف أن أسعار هواتف آيفون 11 ذاكرة داخلية 64 جيجابايت تبدأ من 14.999 جنيه، موضحًا أنه سيتم طرح آيفون 11 بـ 6 ألوان، و 4 ألوان في آيفون 11 برو، ومثلها لآيفون 11 ماكس.
وأشار مدحت إلى أن أكثر الألوان طلبًا لدى المستهلكين كان الرمادي، وتعد كافة الهواتف الجديدة مقاومة للخدش.
وذكر أن الأسعار أقل مقارنة بأسواق أوروبا، وتطرح تريد لاين لأول مرة خلال العام الحالي عروضًا منها تأمين ضد كسر الشاشة بالتعاون مع شركة أكسا للتأمين، والبنك التجاري الدولي، مع إمكانية التقسيط بدون فوائد على 12 شهر.
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