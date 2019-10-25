شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السويسرى أولى ماورر يرأس وفدا ماليا لزيارة السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة برن اليوم الجمعة إن الرئيس السويسرى أولى ماورر سيرأس وفدا من القطاع المالى بالبلاد لزيارة السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية. وقالت وزارة المالية التى يرأسها ماورر إنه سيلقى استقبالا من القادة فى أبوظبى ودبى والرياض خلال الزيارة التى تمتد من 26 إلى 29 أكتوبر تشرين الأول. Advertisements وسيكون الرؤساء التنفيذيون لسيتى جروب وكريدى سويس، ورؤساء مديرى الصناديق بلاك روك وبلاك ستون ضمن الحضور بمؤتمر استثمارى باذخ فى الرياض الأسبوع القادم، فى مناسبة غاب عنها كبار رجال المال والأعمال فى العام الماضى بعد اغتيال الصحفى السعودى جمال خاشقجي.

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