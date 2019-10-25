اخبار الخليج

لبنان تتظاهر لليوم التاسع وسط مطالب برحيل رموز السلطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تتظاهر لليوم التاسع وسط مطالب برحيل رموز السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الاحتجاجات في لبنان يومها التاسع على التوالي، اليوم الجمعة، وسط تمسك المتظاهرين برحيل كامل رموز السلطة، فيما تجددت الدعوات إلى مواصلة التظاهرات في مختلف المدن والمناطق، وفق ما نقلت العربية.

 

وأفادت القناة بأن الجيش اللبناني أغلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بعد دعوات للتظاهر هناك.

Advertisements

 

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث"، الجمعة، بقطع المتظاهرين لعدد من الطرقات الرئيسية في مناطق لبنانية مختلفة، مضيفة أنه قد تم قطع طرقات في البقاع والمداخل الشمالية والجنوبية والشرقية لبيروت.

 

كما أشارت إلى توقعات بلجوء أنصار حزب الله لاعتصامات في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية بلبنان، التي من المنتظر أن تتجدد اليوم، لليوم التاسع على التوالي، وسط رفض للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد أسبوع من التظاهرات الحاشدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تتظاهر لليوم التاسع وسط مطالب برحيل رموز السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا