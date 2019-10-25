شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تتظاهر لليوم التاسع وسط مطالب برحيل رموز السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الاحتجاجات في لبنان يومها التاسع على التوالي، اليوم الجمعة، وسط تمسك المتظاهرين برحيل كامل رموز السلطة، فيما تجددت الدعوات إلى مواصلة التظاهرات في مختلف المدن والمناطق، وفق ما نقلت العربية.

وأفادت القناة بأن الجيش اللبناني أغلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بعد دعوات للتظاهر هناك.

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وفي وقت سابق، أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث"، الجمعة، بقطع المتظاهرين لعدد من الطرقات الرئيسية في مناطق لبنانية مختلفة، مضيفة أنه قد تم قطع طرقات في البقاع والمداخل الشمالية والجنوبية والشرقية لبيروت.

كما أشارت إلى توقعات بلجوء أنصار حزب الله لاعتصامات في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية بلبنان، التي من المنتظر أن تتجدد اليوم، لليوم التاسع على التوالي، وسط رفض للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد أسبوع من التظاهرات الحاشدة.