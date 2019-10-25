عشرات المتظاهرين يقتحمون مبنى حكومياً جنوبي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365



قال مصدر في الشرطة إن عشرات المتظاهرين اقتحموا اليوم الجمعة مبنى حكومياً في محافظة المثنى جنوبي العراق.



وأوضح ضابط برتبة مقدم، للأناضول، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا مبنى ديوان محافظة المثنى في مدينة السماوة مركز المحافظة.



وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن قوات الأمن تمكنت من إخراج المتظاهرين من المبنى دون وقوع صدامات أو إصابات.



وأشار المصدر أن "قوات الأمن تتولى حماية التظاهرات لكنها لا تسمح بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة".



وانطلقت، منتصف ليل الخميس الجمعة، الموجة الجديد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.



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وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.



ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.



ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.



وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

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