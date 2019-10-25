الداخلية العراقية تمنع التغطية الاعلامية المباشرة للتظاهرات

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

اصدرت وزارة الداخلية العراقية، توجيهات لوسائل الاعلام بشأن تظاهرات اليوم الجمعة، فيما أعلنت منعها التغطية المباشرة لها.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في بيان صحفي، إن "جميع وسائل الاعلام مخولة بالدخول الى ساحة التظاهر وتواجد الكوادر الاعلامية سيكون بالقرب من القوات الأمنية، شرط اظهار الباج التعريفي الخاص بالمؤسسة (البطاقة الاعلامية)".

واضاف، الناطق "يمنع منعا باتا استخدام التغطية المباشرة للتظاهرات، حيث تكون التغطية تسجيل فقط، كما بإمكانهم اجراء اللقاءات مع المتظاهرين".

واوضح، ان "حماية الاعلاميين من مسؤولية القوات الأمنية، ويكون تواجدها بالقرب من مكان تواجد تلك القوات بشرط اظهار الباج التعريفي الخاص بالمؤسسة".

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واستؤنفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية، مساء أمس الخميس، في 9 محافظات جنوبي البلاد.

ومحافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية هي: البصرة وميسان وذي قار وواسط والنجف وكربلاء وبابل والديوانية والمثنى.

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