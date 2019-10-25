مستشفى الزلفي: تطعيم 55 نزيلا بسجن المحافظة للوقاية من الانفلونزا الموسمية

صحيفة الخليج الإلكترونية

بدأ مستشفى الزلفي العام ممثل بقطاع الصحة العامة، حملته للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لهذا العام 1441، من هذا الأسبوع وتخلل الحملة تطعيم 55 نزيلا بسجن محافظة الزلفي و منسوبي السجن العام بحضور سعادة مدير شعبة سجن محافظة الزلفي المقدم سلطان هاجد العتيبي .

الجدير ذكرة، الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسهولة وذلك عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ من حامل للعدوى والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند العطس ، أيضاً كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة بفيروس الانفلونزا ومن ثم لمس العينين او الأنف او الفم الطريقة الأفضل والوحيدة للوقاية من الانفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة هي الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام .

حيث يتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحيه بالمحافظه .