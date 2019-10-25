مركز هيئة الأمر بالمعروف بالبشائر ينقذ طالبات ابتدائي علق باصهن المدرسي بالطريق العام

ابها

أنقذت دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز هيئة البشائر التابع لمحافظة بلقرن -بعد توفيق الله- حافلة مدرسية تقل طالبات في المرحلة الإبتدائية. حيث أنه أثناء تنفيذ الدوريات الرسمية المعتادة في نطاق عمل المركز شاهد أعضاء الهيئة باص نقل للطالبات عالقاً في أحد الطرق الرئيسية حينما كان خارجاً من الطريق العام الرئيسي (أبها-الطائف) إلى طريق فرعي، حيث يوجد ارتفاع في الطريق الفرعي مما تسبب في احتكاك مؤخرة الباص بالإسفلت، أدى ذلك إلى إلى توقف الباص بشكلٍ عرضي بمنتف الطريق وإغلاق الطريق الرئيسي، مما تسبب في دخول الطالبات في حالة خوف وذعر وصراخ، فتوقف أعضاء الهيئة وقاموا بسحب الباص بدورية الهيئة باستخدام الدفع الرباعي (الدبل) وإخراجه من الطريق العام، حتى زال الخطر وواصل الباص طريقه في إيصال الطالبات إلى منازلهن في أمان واطمئنان.

وقد تقدّم سائق الباص وأهالي الطالبات بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة على إنقاذ الطالبات وإنقاء مرتادي الطريق من الخطر.