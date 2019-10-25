وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن عدد من الوظائف الهندسية والصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:اخصائي هندسة المشاريع- السلامة (الظهران)، أخصائي طب العيون (الظهران)، مساعد طبيب الأسنان (الأحساء)، مساعد علاج وتوسيع الأسنان (الأحساء)، مساعد أول علاج وتوسيع الأسنان (الأحساء)، مساعد فني مختبر (الظهران) محلل الأعمال- التخطيط (الظهران) أخصائي قياس الجرعات (الظهران).
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