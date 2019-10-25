شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: تواجدنا فى العراق ضرورى لهزيمة داعش بشكل دائم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية عن إجراء الولايات المتحدة محادثات مع مسؤولين عراقيين حول آلية وجود قواتها فى بغداد خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابى بشكل دائم.
ونفى المسؤول الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة أن تكون مسألة نقل الجنود الأمريكيين من سوريا إلى العراق قد أثرت بالسلب على جهود الولايات المتحدة فى بغداد.
وكان وزير الدفاع الأمريكى مارك اسبر قد أعلن أن القوات الأمريكية تدخل وتنسحب من العراق بإذن الحكومة العراقية وموافقتها.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى أكد، فى وقت سابق، أن أى تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن ينتهى هذا التواجد حال طلبت الحكومة ذلك.
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