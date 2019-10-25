مصادر «عكاظ»: استقالة وشيكة للحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت مصادر رسمية مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» أن الحكومة الحالية ستقدم استقالتها في الساعات الـ48 القادمة على أن تتشكل حكومة جديدة مصغرة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تتألف من 14 وزيرا ولا تضم أي اسم وزاري من وزراء الحكومة الحالية، بمن فيهم وزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بل تضم كفاءات تكنوقراط قادرة على استعادة الثقة الداخلية والخارجية.

وقالت المصادر: «إن هذا التغيير تم التوافق عليه بين جميع الفرقاء على أن يتم السماح للمواطنين بالتظاهر في الساحات بعد استقالة الحكومة، فيما سيتم تأمين فتح كافة الطرقات وتحديدا الرئيسية».

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