وقالت المصادر: «إن هذا التغيير تم التوافق عليه بين جميع الفرقاء على أن يتم السماح للمواطنين بالتظاهر في الساحات بعد استقالة الحكومة، فيما سيتم تأمين فتح كافة الطرقات وتحديدا الرئيسية».
شاهد بالصور: هؤلاء المشاهير شاركوا في مظاهرات لبنان
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عكاظ»: استقالة وشيكة للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.