بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن.. أخروا عقارب الساعة 60 دقيقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة ليل الخميس الجمعة، الموافق للخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي، بتأخير عقارب الساعة ستّين دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح الجمعة. جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013، والذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي، اعتباراً من آخر يوم جمعة في شهر تشرين الأول من كلّ عام وهو ما تم استثنائه في قرار هذا العام. اقرأ أيضاً : الحكومة تحدد موعد العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن.. رسميا شاهد بالصور: أين هم الآن.. من تبقى من عائلة صدام حسين



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