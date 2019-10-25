شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنح زائريها تأشيرة جديدة مدتها 90 يوماً بـ500 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج السعودية، لتطبيق آلية خدمة جديدة لنوع من التأشيرات يمنح حاملها 90 يوما إقمة بداخل المملكة العربية السعودية على أن تكون الرسوم 500 ريال ، وتسمح تأشيرة مضيف للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن، سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيفه، بحسب صحيفة "عكاظ".

تأشيرة مضيف التى تصدر عبر نظام أبشر تسمح للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة ثلاثة أشهر ، على أن يبدأ العمل بها خلال الأيام القادمة.

وتعمل الجوازات والحج لإقرار آلية العمل بالتأشيرة الجديدة، والتي تعد إحدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على إدراجها عبر الجوازات، وتشير الصيغة الأولية للتأشيرة إلى أن التكلفة في السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، عبر تطبيق أبشر، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول.

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وتمكن تأشيرة مضيف حاملها من التجول في المملكة بحرية وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة، وستكون للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم.

تأتى تأشيرة مضيف إضافة إلى خدمة التأشيرات السياحية التى أتاحتها السعدية الشهر الماضى ،والتي تبلغ رسومها 440 ريالاً (118 دولارا)، وتمنح عبر المنصة الإلكترونية، أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار، وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما من دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في السنة الواحدة.