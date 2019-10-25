شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترشح سفيرها لدى الأردن سفيرا "غير مقيم" لدى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت الكويت سفيرها لدى الأردن عزيز الديحانى، ليكون سفيراً "غير مقيم" لدى فلسطين، بالإضافة إلى عمله.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة – فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الجمعة إن الترشيح يأتى فى إطار تأكيد الدعم الكويتى للقيادة والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ترحيب الحكومة الفلسطينية بالخطوة الكويتية، موضحة أن الديحانى سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بعد صدور المرسوم الأميرى الخاص بالتعيين.

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وكان السفير الفلسطينى لدى الكويت رامى طهبوب، قد صرح - خلال مشاركته بندوة عقدتها اللجنة الثقافية فى قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت - باعتزام الكويت تعيين سفيرا لها "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا.