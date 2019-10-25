شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يغلق الطرق المؤدية للقصر الرئاسى بعد دعوات التظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها أن الجيش اللبناني يغلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بعد دعوات للتظاهر هناك.

وسبق قطع الطرقات فى البقاع وللمداخل الشمالية والجنوبية والشرقية لبيروت.

يذكر أن مدينة صيدا جنوب لبنان شهدت، الأربعاء، احتكاكا بين الجيش اللبنانى وعدد من المحتجين الذين أغلقوا الطرقات، كما سجل تدافع بالأيدى بين عناصر الجيش والمتظاهرين فى منطقة الزوق (كسروان) وجل الديب (المتن الشمالي) إلى ذلك، أقدم عناصر من شرطة البلدية فى النبطية على ضرب عدد من المحتجين، الأربعاء، قبل أن يتدخل الجيش ويوقف المعتدين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات واسعة ضد الطبقة الحاكمة التى يتهمها المتظاهرون بالفساد، مطالبين باستقالة الحكومة واتخاذ إجراءات فعلية للمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة.