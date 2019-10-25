شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يؤكد ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد اليوم الجمعة أهمية إجراء إصلاحات حكومية سريعة والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين وفق سقوف زمنية محددة.
وقال الحداد في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "وجهنا آمر فوج حماية مجلس النواب بالتعامل المدني المسؤول مع المتظاهرين وحمايتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان، في حال وصول التظاهرات إلى بناية المجلس وعدم مواجهتهم بالعنف".
وطالب المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرة، وعلى المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، داعيا الحكومة إلى التعامل الجدي مع مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الواقع الخدمي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشار الحداد إلى أن التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور والقوانين، مشددا على ضرورة تأمين سير المظاهرات بما يؤمن سلمية التظاهرة وحماية أرواح المتظاهرين.
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