العراق.. الاحتجاجات تبدأ باقتحام الحي الدبلوماسي ببغداد والأمن يتصدى بقوة

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

شهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاقة مبكرة للاحتجاجات الشعبية وسط رد قوي من قوات الأمن تسبب باصابة عدد من المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء (الدبلوماسية) شديدة التحصين.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية وسط بغداد، إثر محاولة المتظاهرين إزالة الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وأضاف، أن عددا من المتظاهرين أصيبوا في المواجهات مع الأمن.

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