عيادة متنقلة من الهلال الأحمر التركي لخدمة سكان تل أبيض السورية

تل أبيض/الخليج 365

أطلق الهلال الأحمر التركي عيادة متنقلة لخدمة 500 مريض يوميًا في تل أبيض السورية، بعد تطهيرها من الإرهابيين بفضل عملية "نبع السلام".

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الهلال الأحمر التركي، الخميس، ذكر فيه أنه يواصل إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان المنطقة من المحتاجين.

وأوضح أنه أطلق مؤخرًا عيادة متنقلة بها وحدات للأمراض الباطنية، وطب الأطفال، والأشعة، ومختبرات طبية، مشيرًا إلى أن هذه العيادة بها 16 طبيبًا في عدد من التخصصات.

ووفق البيان فإن هذه العيادة تقدم خدماتها الطبية في حديقة مستشفى تل أبيض، على أن يتم نقلها لمكان آخر حسب الحاجة والضرورة، مشيرًا إلى أن هناك جهود مبذولة حاليًا لترميم المستشفى الوحيدة بالمنطقة بعد تضررها جرّاء الأعمال الإرهابية.

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تجدر الإشارة إلى أن عملية "نبع السلام" العسكرية التركية نجحت في تطهير تل أبيض من العناصر الإرهابية في 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وجاء على رأس أهداف العملية القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.