وزير يمني: اي اتفاق بين الحكومة و"الانتقالي" لن يكافئ الانقلابيين

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

قال وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، إن أي اتفاق "بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي" ترعاه المملكة العربية السعودية لن يُكافئ المتمردين الانقلابيين، في إشارة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي).

وأكد الجبواني في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الخميس،، أن" مكافأة المتمردين الانقلابيين يخالف نهج ومهمة المملكة في اليمن."

وجاء حديث الجبواني في ظل أنباء عن قرب التوصل لاتفاق نتاج مشاورات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في مدينة الرياض السعودية.

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وحذر الوزير اليمني من أنه "في حال ذهاب الاتفاق في غير هذا الاتجاه، فلن يرى النجاح، وسيعني هذا فشل التحالف ومهمته في اليمن".

وتابع الجبواني قائلا "الانقلابيون يساقون لقاعات المحاكم وليس كراسي الحكومة"، مردفاً "الحذر أيها الأشقاء".

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، جددت السعودية دعوتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير".

وجاءت دعوة الرياض إثر سيطرة قوات "الانتقالي" على مدينة عدن ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بإسناد الطيران الحربي الإماراتي الذي قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية.

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